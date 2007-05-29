У центрі Тбілісі вбили відомого бізнесмена

У центрі грузинської столиці в одному з своїх офісів убито відомого бізнесмена Звіада Цецхладзе.

Цецхладзе був задушений в своєму кабінеті, повідомили РІА Новостив прес-службі МВС Грузії. Мотиви вбивства наразі невідомі.

Цецхладзе був соратником і однодумцем колишнього аджарського лідера Аслана Абашидзе. Останніми роками Цецхладзе не займався політикою і був зайнятий туристичним бізнесом.

На місці злочину працюють криміналісти.

За даними телекомпанії "Імеді", убитий 61-річний бізнесмен був депутатом парламенту Грузії минулого скликання, членом партії "Відродження". Він був задушений скотчем. Вбивство здійснене, імовірно, між 16.00 і 18.00 у понеділок.