Путін: роздвоєнь у російській зовнішній політиці бути не може

Роздвоєнь у російській зовнішній політиці бути не може, заявив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів про розбіжність його оцінки ситуації в Лівії з тією, яку дав президент РФ Дмитро Медведєв.

"Що стосується єдності або неєдності поглядів російського керівництва на події в Лівії - у нас президент Росії керує зовнішньою політикою, і там не може бути роздвоєнь. Це перше. Друге, якщо вас цікавить, чи відрізняються наші підходи до цих подій, запевняю вас, ми дуже близькі люди, і ми розуміємо один одного - президент повинен формулювати позицію країни у відповідних висловах", - сказав прем`єр.

Утім, зазначив В.Путін, нині не час шукати розбіжності. "Що стосується суті проблеми, то я думаю, ми зараз повинні думати не про це. Ми всі повинні думати про жертви, кількість яких примножується і в результаті громадянської війни, яка фактично йде в Лівії, і в результаті завдання ракетних і бомбових ударів по території цієї країни. Ми всі повинні думати саме про це перш за все. Але звичайно, про це, в першу чергу, повинні думати ті, хто причетний до цієї трагедії. Думати про це і молитися", - сказав прем`єр.

Напередодні В.Путін негативно озвався про початок бомбардувань Лівії, порівнявши цю військову операцію з "хрестовим походом", нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Д.Медведєв в окремому виступі незабаром підкреслив, що вважає неприпустимим використовувати "вислови, які по суті ведуть до зіткнення цивілізацій, - типу хрестових походів тощо". При цьому глава держави підкреслив, що застосування сили в Лівії, що послідувало за резолюцією Ради безпеки ООН, на яку Росія свідомо не наклала вето, виявилося непропорційним ситуації, що склалася.