Каддафі звернувся до своїх прихильників
00:48, 23 березня 2011Світ
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"Хрестоносці почали похід проти ісламу"
Муаммар Каддафі виступив із зверненням до своїх прихильників у резиденції в Тріполі і заявив, що "хрестоносці почали новий похід проти ісламу".
Він також сказав, що продовжить битися і упевнений в перемозі.
"Ми переможемо в остаточному підсумку", - сказав Каддафі в невеликому виступі, який було показано по місцевому телебаченню.
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