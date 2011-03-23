Каддафі звернувся до своїх прихильників

Муаммар Каддафі виступив із зверненням до своїх прихильників у резиденції в Тріполі і заявив, що "хрестоносці почали новий похід проти ісламу".

Він також сказав, що продовжить битися і упевнений в перемозі.

"Ми переможемо в остаточному підсумку", - сказав Каддафі в невеликому виступі, який було показано по місцевому телебаченню.