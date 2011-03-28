Цунамі в Японії призвело до зміни влади у ФРН

У Німеччині пройшли вибори у двох федеральних землях: Баден-Вюртемберг і Райнланд-Пфальц. У землі Баден-Вюртемберг, де 58 років перемагала правляча нині партія Християнсько-демократичний союз, сталася зміна влади.

Коаліція Християнських демократів і їх союзників Вільних демократів набрала, сукупно, 43% голосів, натомість за їх конкурентів - Партію зелених і Соціал-демократів - проголосувало 48,5% населення регіону. "Слабкою ланкою" стала партія вільних демократів, очолена віце-канцлером і міністром закордонних справ Гідо Вестервелле. У землі Рейнланд-Пфальц вона взагалі не пройшла до парламенту, а в Баден-Вюртемберзі ледь подолала 5-процентний бар`єр.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, головним переможцем на виборах стала партія "зелених", яка в обох землях увійде до урядової коаліції з соціал-демократами.

Вперше в історії Німеччини земельний уряд очолить представник партії "зелених" 62-річний Вінфрід Кречманн (Winfried Kretschmann) - він стане прем`єр-міністром третьої за площею і населенням федеральної землі Баден-Вюртемберг (столиця Штуттгарт).

На думку аналітиків, головною причиною несподіваної поразки партії Меркель, зауважує Бі-бі-сі, стало її небажання припинити експлуатацію ядерних реакторів.

Саме так пояснив успіх своєї партії і Вінфрід Кречманн: "Найважливішим чинником, що вплинув на підсумки виборів, стали трагічні події на японській атомній станції "Фукусіма", які висунули на перший план тему відмови від використання АЕС у Німеччині, що ми послідовно обстоюємо вже багатьо років".