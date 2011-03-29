Японський прем'єр називає ситуацію непередбачуваною
08:18, 29 березня 2011Світ
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Вода радіоактивна, у грунті - плутоній
Японський прем`єр-міністр Наото Кан оголосив, що уряд перебуває в стані підвищеної готовності через аварію на АЕС "Фукусіма", повідомляє Бі-бісі.
За останніми даними, із зовнішнього боку одного з енергоблоків атомної електростанції "Фукусіма-1" виявлено високорадіоактивну воду, а в грунті поблизу АЕС виявлено плутоній.
Виступаючи перед парламентом, Наото Кан назвав ситуацію непередбачуваною і запевнив, що уряд працює в терміновому порядку.
За словами спостерігачів, уряд Наото Кана звинувачують в нерішучості та зволіканні.
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