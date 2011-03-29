Президент Сирії прийняв відставку уряду

Президент Сирії Башар Асад сьогодні прийняв відставку уряду Наджи Отрі, який працював на посаді прем`єр-міністра з 2003 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP і державне телебачення Сирії.

При цьому голова кабінету міністрів залишається тимчасово виконувати свої обов`язки, додає Бі-бі-сі.

Звільнення кабінету міністрів було здійснене слідом за обіцянкою сирійського керівництва почати докорінні зміни в економічній і політичній сферах. Цій обіцянці, у свою чергу, передували масові демонстрації протесту, учасники яких вимагали розширення політичних прав і поліпшення економічної ситуації.

За 10 днів протестів у місті Дараа на півдні країни загинуло щонайменше 61 людина.