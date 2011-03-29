НАТО: серед лівійських повстанців можуть бути і люди "Аль-Каїди"

Повстанські сили, які борються проти режиму Муамара Каддафі в Лівії, можуть включати бойовиків з "Аль-Каїди" та ліванського шиїтського руху "Хезболла", заявив Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс, виступаючи перед Сенатом США.

"Ми ретельно вивчаємо склад (повстанських формувань) і конкретних осіб - лідерів цих опозиційних сил", - цитує Reuters слова Ставрідіса.

Він також додав, що розвіддані свідчать, що є "сигнали потенційної присутності (серед повстанців) "Аль-Каїди"и "Хезболли". "Проте на даний момент я не можу сказати, що є відчутна присутність "Аль-Каїди" або іншої терористичної організації", - повідомляє РІА "Новости".