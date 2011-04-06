НАТО спростувало звинувачення лівійських повстанців

НАТО обіцяє зробити все можливе для захисту цивільних в блокованому лівійському місті Місрата. Місрата залишається першочерговим завданням НАТО, заявила прес-секретар альянсу у відповідь на жорстку критику дій союзників.

Колишній генерал армії Каддафі, який нині воює на стороні Національної ради, Абдельфатах Юніс звинуватив НАТО у бюрократичній тяганині. За його словами, повідомляє Бі-бі-сі, якщо альянс негайно не прийде на допомогу, то Місрата впаде найпізніше за тиждень.

Літаки країн НАТО, що беруть участь в операції в Лівії, у вівторок 5 квітня зробили в цілому 155 вильотів, зокрема 66 бойових, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Альянсу. Всього з 31 березня - дня переходу операції коаліції під командування НАТО - було здійснено 1006 вильотів, включаючи 400 бойових. Патрулювання в центральному Середземномор`ї з метою відвернути постачання зброї до Лівії ведуть 18 військових кораблів НАТО. З моменту початку операції натівці оглянули 95 суден, і 19 з них протягом 5 квітня. Висадка на борт суден проводилася п`ять разів, з них тричі - у вівторок, наголошується в прес-релізі.