Лівійські повстанці вкрай незадоволені діями НАТО

Лівійські повстанці висловили граничне незадоволення діями сил НАТО в Лівії і навіть пообіцяли звернутися до Ради Безпеки ООН із скаргою на неефективність військової допомоги, повідомляє РІА "Новости".

"Сили НАТО діють украй поволі, дозволяючи військам Муамара Каддафі пересуватися і входити в міста, після чого зробити що-небудь вже пізно", - сказав на прес-конференції в Бенгазі голова генштабу Національно-визвольної армії Лівії Абдель Фаттах Юніс.

Прес-конференцію в прямому ефірі транслював телеканал "Аль-Джазіра".

За словами воєначальника, дізнавшись про пересування військ, повстанці негайно повідомляють інформацію офіцерам НАТО, вказуючи координати сил Каддафі і навіть повідомляючи про техніку, яку ті використовують. Проте інформація до виконавців доходить дуже поволі і рішення не ухвалюються вчасно.

За словами представника повстанців, якщо НАТО продовжить бездіяльність, то Перехідна національна рада звернеться до ООН, щоб зупинити операцію.

Юніс також зазначив, що жителі міста Місрата, блокованого військами Каддафі вже 40 днів, піддаються справжньому геноциду. "Вони позбавлені питної води, ліків, навіть дитяче харчування не доставляється". При цьому, за його словами, сили НАТО могли б одразу вирішити цю проблему, примусивши війська Каддафі зняти блокаду міста.

Начальник генштабу лівійських повстанців також поскаржився, що новоствореній армії дісталася стара зброя зі складів, яка довгий час взагалі не використовувалася. "Ми, звичайно, змогли щось відновити, зробити придатним до експлуатації, але це не йде ні в яке порівняння з сучасною технікою сил Каддафі", - додав Юніс.

Він, зокрема, пояснив, що у вірних Каддафі сил регулярних лівійських частин є танки Т-72, сучасні бронетранспортери і потужні гармати. Юніс визнав, що у повстанців є і літаки МіГ-21 і МіГ-23, які вдалося відновити. Проте сили НАТО не дозволили підняти ці літаки в повітря.

Начальник генштабу лівійських повстанців також спростував інформацію про те, що у військовому керівництві опозиційних Каддафі сил стався розкол.