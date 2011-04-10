Трамп винайняв приватних детективів, щоб з'ясувати, де народився Обама

Мільярдер Дональд ТРАМП винайняв приватних детективів для того, щоб з`ясувати, чи реально Президент США Барак ОБАМА народився в штаті Гаваї чи ні.

«Мої люди зараз працюють на Гаваях, і самі собі не вірять, що випливає на світ божий», - заявив Д.ТРАМП в ефірі програми Today на NBC, найбільш рейтингового вранішнього телешоу на американському телебаченні, повідомляє «Газета.ру».

Д.ТРАМП, який розглядає можливість своєї участі у виборах Президента США у 2012 році, заявляв протягом останніх кількох тижнів про свої сумніви щодо того, чи справді Б.ОБАМА народився в США.

За словами мільярдера, документу, який циркулює у ЗМІ як реальне свідоцтво Б.ОБАМИ про народження, довіряти не можна. «На ньому немає ані підпису, ані серійного номера», - заявив він.

Штат Гаваї раніше неодноразово підтверджував, що Б.ОБАМА народився саме там, проте, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, ледь не половина республіканців упевнена, що Б.ОБАМА народився не в США.

Президентом США, згідно з Конституцією, може стати лише той, хто народився на території цієї країни.

Д.ТРАМП раніше заявляв, що готовий витратити на свою виборчу кампанію 600 млн. доларів. Рішення, за його словами, він прийме на початку літа.

Згідно з опитуванням The Wall Street Journal/NBC News, Д.ТРАМП є другим за популярністю кандидатом у президенти серед республіканців. Він поступається лише колишньому губернатору Массачусетсу Мітту РОМНІ.