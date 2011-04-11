10 держав - лідери за обсягами військових витрат

Військові видатки в світі, за даними за 2010 рік, склали 1,6 трильйона доларів, що на 1,3% більше, ніж 2009 року, повідомляє у понеділок прес-служба Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) у зв`язку з публікацією нових даних.

Регіоном з найбільшим збільшенням військових видатків в 2010 році експерти стокгольмського інституту називають Південну Америку (зростання 5,8%). Однією з причин збільшення військових витрат могло стати помітне економічне зростання в регіоні за останні кілька років.

Що стосується даних про інші регіони, то падіння військових видатків на 2,8% аналітики відзначили в Європі. Незначне збільшення спостерігалося, на їх думку, на Близькому Сході (2,5%), в Азії й Океанії (1,4%). Зниження або незначне зростання у сфері військових видатків у SIPRI пояснюють дещо запізнілою реакцією на кризу 2008 року.

Попри скорочення глобальних військових видатків лідером у цьому процесі, зазначається в повідомленні SIPRI, залишаються США.

За даними експертів, темпи зростання військових видатків США уповільнилися в 2010 році і склали 2,8% на відміну від середньорічних 7,4% в період з 2001 по 2009 роки. Незважаючи на це, йдеться в повідомленні для преси, частка США в світових військових видатках, за даними за 2010 рік, продовжує залишатися помітною і становить 43%.

Одночасно з новими даними про військові витрати експерти SIPRI оприлюднили в понеділок і свій традиційний список, до якого ввійшли десять держав-лідерів за обсягами військових витрат.

Як і в 2009 році, його очолюють США.

На друге місце, як і торік, експерти SIPRI поставили Китай, далі - Великобританію, Францію. Замикає цю п`ятірку Росія, частка якої у військових витратах в 2010 році оцінюється в 3,6%. Далі в списку йдуть Японія, Саудівська Аравія, Німеччина, Індія та Італія.

Оприлюднені сьогодні дані є частиною матеріалів, які будуть представлені в черговому щорічнику, - "SIPRI 2011" в Стокгольмі в червні цього року. Абсолютних цифр в оприлюдненому у понеділок документі SIPRI не наводиться, зазначає РІА "Новости".