БРІКС засуджує вторгнення до Лівії

Група країн з найшвидшим зростанням економік у світі, не схвалює силове втручання в події на Близькому Сході та на півночі Африки.

Якщо текст проекту декларації саміту країн БРІКС, який відбувається в китайському місті Санья справді буде затверджений керівниками Китаю, Індії, Бразилії, Росії та ПАР, яка нещодавно ввійшла до цієї групи, то він буде явним дисонансом з рішенням, прийнятим в середу на зустрічі Контактної групи з Лівії в столиці Катару. У Досі, навпаки, закликали НАТО швидше вирішувати питання з Каддафі і домовилися фінансувати лівійських повстанців.

Група БРІКС явно прагне стати аналогом Великої сімки, але тільки для світу, що розвивається, вважає Ярослав Лісоволик, головний економіст Deutsche Bank у Росії.

Ніякого економічного сенсу у формуванні нового блоку немає, сказав днями в розмові з кореспондентом Бразильської служби Бі-бі-сі американський економіст Джим О`Ніл. Людина, яка придумала 10 років тому термін "БРІК", тепер дивується, навіщо створювати з абревіатури чергову організацію і збирати регулярні саміти.

Пояснення може бути одне: бажання перевести потенціал зростання ВВП в політичний капітал.

"І зараз, і десятиліття тому було багато спроб створити в колишньому "третьому світі" групу країн для противаги розвиненим державам. БРІК вже зробив ряд кроків для узгодження позицій, ми бачили зустрічі їх міністрів закордонних справ, створюється інституційна основа для повноцінного блоку", - сказав Ярослав Лісоволик Бі-бі-сі.