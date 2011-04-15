НАТО в Лівії бракує літаків

00:52, 15 квітня 2011
Світ
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...щоб уникнути жертв серед цивільного населення 

На зустрічі в Берліні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен пообіцяв продовжувати місію в Лівії, але нарікав на брак літаків.

За підсумками зустрічі Расмуссен і голова британського МЗС Вільям Хейг висловили надію, що країни Північноатлантичного альянсу все-таки нададуть більше літаків для операції.

Як передає з Берліна кореспондент Бі-бі-сі, Франція і Британія намагалися умовити інші країни НАТО брати активнішу участь в операції проти Каддафі і надати більше літаків, здатних завдавати точкових ударів по наземних цілях.

Проте в НАТО існують розбіжності щодо військової операції в Лівії. Її противниками, зокрема, є Німеччина й Туреччина. З 28 країн-членів НАТО лише Великобританія, Франція, Канада, Бельгія, Норвегія і Данія беруть участь в авіанальотах.

США скоротили свою участь в операції, відкликавши винищувачі, проте наголошують, що продовжують боротьбу проти засобів ППО Каддафі і що на американські сили припадає третина загальної кількості вильотів ВПС коаліції.

За словами Расмуссена, сили, лояльні Каддафі, "ховають важке озброєння в населених пунктах, а раніше більшість цілей були легко досяжні. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, нам потрібна дуже складна техніка, тому необхідні ще кілька високоточних винищувачів для знищення наземних цілей".

 

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