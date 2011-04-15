Газета отримала попередження за фото Лукашенка з трупом

Міністерство інформації Білорусі винесло незалежному білоруськомовному виданню "Наша ніва" попередження про неприпустимість порушення норм закону "Про засоби масової інформації".

Про це повідомляється на сайті видання "Наша ніва" з посиланням на офіційні ЗМІ.

Підставою для винесення попередження стала публікація на сторінках газети "неточної інформації про те, що одна з жертв теракту 11 квітня перебувала на станції до пізнього вечора".

"Міністерство інформації вважає, що таке повідомлення завдає шкоди суспільним інтересам, дискредитує органи державної влади, служби порятунку і медустанови, які брали участь в наданні допомоги постраждалим у результаті теракту", - цитує газета офіційні ЗМІ.

Проте редакція газети відзначає, що поки що не має в своєму розпорядженні документального попередження Міністерства інформації.

"Наша ніва" в день теракту повідомила, що під час відвідин Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ станції метро "Жовтнева" відразу після теракту, одна з жертв перебувала під завалами. При цьому також висловлювався сумнів у доцільності присутності на місці вибуху маленького сина білоруського Президента Миколи.

"Наша ніва" також повідомляє, що Міністерство інформації винесло попередження ще одній незалежній газеті - "Народная воля" за поширення інформації, що не відповідає дійсності.