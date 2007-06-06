Голову Газпрому госпіталізували – стан важкий

Голова найбільшої російської компанії - "Газпрому" Олексій Міллер вже кілька днів перебуває в лікарні. З суботи Олексій Міллер знаходиться в лікарні через хворобу нирок і стан його важкий, розповів "Відомостям" знайомий керівника компанії. Госпіталізація була плановою, але виникли ускладнення.

Якийсь час глава "Газпрому" має знаходитися під наглядом лікарів, сказав прес-секретар Міллера Сергій Купріянов. ІТАР-ТАРС в середу він заявив, що стан Міллера поліпшується.

До кінця тижня виконуючим обов`язки голови правління "Газпрому" призначений заступник голови правління і начальник фінансово-економічного департаменту "Газпрому" Андрій Круглов, повідомляє newsru. На економічний форум в Санкт-Петербурзі, який пройде 8-10 червня і де Міллер заявлений як учасник, поїдуть, як і планувалося раніше, чотири з восьми його заступників.

Відставка Міллера не обговорюється, запевнили "Відомості" двоє співробітників апарату голови ради директорів концерну, першого віце-прем`єра Дмитра Медведева, а також чиновник Кремля.