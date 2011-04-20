Назарбаєв запрошує учасників Київського саміту до Казахстану

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ запрошує учасників Київського саміту з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії взяти участь у міжнародному форумі, присвяченому без`ядерному світу, який пройде в Казахстані у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед учасниками київського саміту.

«У жовтні в Казахстані пройде міжнародний форум за без`ядерний світ. З такою пропозицією я виступив минулого року у Вашингтоні. Цей форум присвячується важливій події – 20-річчю закриття полігону (у Семипалатинську – УНІАН). Користуючись нагодою, хочу запросити зацікавлені міжнародні організації і держави взяти у ньому участь», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Він відзначив, що після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1» перед світом знову, як і 25 років тому, гостро постало питання безпеки ядерної енергетики.

За його словами, Казахстан свого часу постраждав від випробувань ядерної зброї, зокрема, на полігоні у Семипалатинську, де було підірвано ядерні заряди, за своєю потужністю у багато разів перевищуючі вибух на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Як сказав Н.НАЗАРБАЄВ, при будівництві нових АЕС потрібні принципово нові підходи до безпеки.

За його оцінкою, до середини XXI століття близько 50 країн матимуть в своєму розпорядженні атомні станції.