У Сирії тисячі людей вийшли на вулиці

Тисячі чоловік вийшли на вулиці сирійських міст на знак протесту проти вчорашньої розправи над демонстрантами.

Як передає "Аль-Джазіра", кількість загиблих демонстрантів від рук поліцейських становила, за останніми даними, 103 чол.

Похоронні процесії відбуваються сьогодні в багатьох містах країни. Місцеві жителі, як і раніше, скандують гасла, вимагаючи повалення діючого режиму.

Мітинги і демонстрації охопили минулої п`ятниці багато сирійських міст - від середземноморського узбережжя до Євфрату. Поліція і співробітники спецслужб застосували зброю і сльозогінний газ для розгону антиурядових демонстрацій в Дамаску, Алеппо, Дераа, а також у провінціях Хомс і Хама.