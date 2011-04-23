Румунські цигани зайняли одну з найдавніших церков у Римі

Близько 150 циганів, чий табір був раніше розібраний владою, зайняли римську базиліку Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, повідомляє Associated Press.

Влада намагається умовити їх залишити одну з найдавніших церков світу, що збереглися. Проте на даний момент лише близько 10 циганів прийняли від міської адміністрації 500 євро в обмін на згоду на репатріацію.

Значна частина циганів - громадяни Румунії. Добродійні організації споруджують для циганів тентові укриття і забезпечують їх продовольством і водою. За інформацією Corriere della Sera, на яку посилається РІА "Новости", в Римі та його передмістях близько 7 тисяч циганів, переважно нелегалів з Болгарії і Румунії. Не менше половини з них - неповнолітні.