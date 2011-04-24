Вибух пролунав біля входу до християнської церкви в Багдаді
16:50, 24 квітня 2011Світ
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Вибух прогримів біля входу до християнського храму в столиці Іраку, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в МВС країни.
За даними джерела, вибуховий пристрій спрацював біля входу до церкви Найсвятішого Серця в елітному кварталі Каррадах (Karradah) у центрі Багдада.
Від вибуху постраждали двоє поліцейських, що охороняють церкву в дні великодніх богослужінь, та двоє перехожих.
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