Вибух пролунав біля входу до християнської церкви в Багдаді

Вибух прогримів біля входу до християнського храму в столиці Іраку, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в МВС країни.

За даними джерела, вибуховий пристрій спрацював біля входу до церкви Найсвятішого Серця в елітному кварталі Каррадах (Karradah) у центрі Багдада.

Від вибуху постраждали двоє поліцейських, що охороняють церкву в дні великодніх богослужінь, та двоє перехожих.