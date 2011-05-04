Ештон і Фюле вітають створення єврогнізда
00:51, 04 травня 2011Світ
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У Брюсселі підписано Акт
|Кетрін ЕШТОН
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в їхній спільній заяві з приводу засновницького засідання EURONEST, що відбулося сьогодні.
«Ми тепло вітаємо скликання першого засідання Парламентської асамблеї EURONEST. Інституційні рамки «Східного партнерства» тепер завершені», - говориться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього засідання було підписано Акт про створення Асамблеї, прийнято правила процедури, а також обрано керівництво Асамблеї.
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Nest (англ.) - гніздо, гніздечко; домівка, затишний куточок; аеродром; кубло, збіговисько; пташенята; лабіринт провулків.
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