Ештон і Фюле вітають створення єврогнізда

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вітають створення Парламентської асамблеї EURONEST.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в їхній спільній заяві з приводу засновницького засідання EURONEST, що відбулося сьогодні.

«Ми тепло вітаємо скликання першого засідання Парламентської асамблеї EURONEST. Інституційні рамки «Східного партнерства» тепер завершені», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього засідання було підписано Акт про створення Асамблеї, прийнято правила процедури, а також обрано керівництво Асамблеї.

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Nest (англ.) - гніздо, гніздечко; домівка, затишний куточок; аеродром; кубло, збіговисько; пташенята; лабіринт провулків.