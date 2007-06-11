Партія Саркозі святкує блискучу перемогу

Через п’ять тижнів після здобуття президентської посади консервативним французьким політиком Ніколя Саркозі у неділю його партія UMP святкувала блискучу перемогу в першому турі парламентських виборів. За попередніми даними, їй вдалося вибороти майже 40 відсотків голосів виборців, передає Німецька хвиля.

Остаточні результати розподілу місць у Національних зборах Франції покаже другий тур парламентських виборів наступного тижня, втім і на ньому очікують перемоги партії президента Франції Ніколя Саркозі.

Вибори до парламенту аналітики вважають свого роду референдумом щодо того, як французи ставляться до реформ, запропонованих новим президентом Ніколя Саркозі. Адже реалізувати свої плани він зможе лише, якщо матиме істотну підтримку парламенту. Опитування громадської думки свідчать про те, що її буде забезпечено. Згідно із соціологічними дослідженнями, партія французького президента „Союз на підтримку народного руху” може отримати дві третини з 577 мандатів. На другому місці за популярністю - Соціалістична партія. Нагадаємо, її лідерка Сеголен Руаяль була головною суперницею Саркозі на президентських виборах. Французький глава держави вже оголосив, що в липні скличе позачергову сесію, щоб депутати затвердили його нову програму. Її головними пунктами є амбітні економічні реформи, зокрема зниження податків, та запровадження більш жорсткої імміграційної політики. Другий тур парламентських виборів у Франції відбудеться 17 червня. Тоді й стануть відомими остаточні результати голосування.