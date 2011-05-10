Австрія депортує колишнього прем'єр-міністра Хорватії

Австрійський суд ухвалив рішення про екстрадицію колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво САНАДЕРА, який у себе на батьківщині звинувачується у перевищенні повноважень і корупції.

Як передає Lenta.ru, захист екс-прем'єра, заарештованого в Зальцбурзі в кінці 2010 року, пообіцяв негайно оскаржити рішення суду. Остаточне рішення, за даними агентства Agence France-Presse, має ухвалити суд у місті Лінц.

У зв'язку з перспективою подачі апеляцій, за даними хорватського видання 24 Sata, процес екстрадиції може затягнутися на рік.

І.САНАДЕР, який займав пост прем'єр-міністра у 2003-2009 роках, був затриманий 10 грудня 2011 року в місті Зальцбург. Затримання було проведене через кілька годин після того, як влада Хорватії оголосила його в міжнародний розшук.

Сам І.САНАДЕР заперечує звинувачення у перевищенні повноважень і корупції і стверджує, що став жертвою політичної кампанії його попередниці Ядранки КОСОР, котра оголосила боротьбу з корупцією.