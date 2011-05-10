Обама оголосить про перебазування винищувачів до Польщі

Літаки F-16 з Авіано, найбільшої бази НАТО в Італії, базуватимуться на польському аеродромі в м. Ласк (Центральна Польща), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на польські ЗМІ.

Згідно із заявою міністра оборони Польщі Богдана Кліха, відповідна угода про передислокацію F-16 має бути готова до візиту Б.Обами.

У грудні 2010 р. Варшава прийняла пропозицію США розмістити американські винищувачі F-16 і транспортні літаки "Геркулес" на своїй території на ротаційній основі.