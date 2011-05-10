У Польщі держслужбовці заробляють більше, ніж у приватному секторі

Середня заробітна плата на державній роботі у Польщі в середньому на четверть вища за показники у приватному секторі, працедавців якого поляки помилково вважають більш щедрим на зарплату.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані досідження, які оприлюднила польська Gazeta Wyborcza.

За даними видання, у минулому році середня зарплата у державному секторі становила близько 1400 доларів, що майже на 300 доларів більше, ніж у «приватників».

Газета зауважує, що якщо після вступу Польщі в Євросоюз у 2004 році „державники” заробляли на 19% більше за тих, хто працював у приватному секторі, в минулому році різниця на їх користь становила вже 24%. У деяких секторах різниця сягає навіть 40-70%.

Водночас опитування CBOS свідчить, що більшість поляків переконані в тому, що більше можна заробити у приватних фірмах в той час як, на їх думку, державна робота є більш стабільною та гарантує кращий соціальний захист.

„Так було перед війною, після війни, і так є зараз. Чиновнику приємно, що він чимось керує, навіть якщо це садок. Крім цього, має відчуття, що робить щось для суспільства”, - пояснює додаткові переваги державної роботи соціолог та екс-директор CBOS Кшиштоф ЗАГУРСЬКИЙ.

За даними статистики, у державному секторі, в який включені освітяни, правоохоронці та працівники державних фірм, працює близько 3 млн. людей, майже 0,5 млн. з яких чиновники.

Експерти, яких цитує видання, зауважує, що після 20 років побудови ринкової економіки у Польщі у державному секторі мало б працювати не більше 1,5 млн. людей 38-мільйонної країни.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата у Польщі в минулому році за поточним курсом становила 1200 доларів, в той час, як мінімальна близько 500 доларів.

Польща розпочала ринкові та демократичні реформи після повалення комуністичного режиму в 1989 році.