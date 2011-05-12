Солана: доповідь Європолу не повинна стати перешкодою для України

Колишній Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вважає, що доповідь Європолу не повинна стати перешкодою для скасування віз з Україною.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Члени ЄС і уряду, демократичні уряди, мають бути проти організованої злочинності. Це зрозуміло… Але я не думаю, що це має бути мотивом для того, щоб не рухатися вперед. Ми зараз говоримо про рух до безвізового режиму, щоб люди могли їздити часто», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Європол опублікував доповідь, в якій висловив думку про те, що скасування віз з Україною, Молдовою та низкою інших країн Східної Європи може призвести до посилення загроз для ЄС у сфері організованої злочинності, зокрема щодо наркотрафіку, торгівлі людьми і контрабанди сигарет.