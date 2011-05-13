Країни ЄС планують зберегти Шенген

Країни - члени Європейського Союзу виступають за збереження положень Шенгенської угоди, які передбачають вільне пересування громадян Європою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це прес-конференції у перерві засідання Ради міністрів з питань юстиції і внутрішньої політики ЄС заявили міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Угорщини Сандор ПІНТЕР і комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЕМ.

«Є чітка позиція всіх міністрів і Єврокомісії, що вільне пересування людей територією ЄС - одне з ключових досягнень, і воно має бути збережене», - сказав С.ПІТЕР.

Водночас С.МАЛЬМСТРЕМ відзначила необхідність створення чітких правил, які допомогли б уникнути введення будь-якою країною ЄС в односторонньому порядку прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Євросоюзу.

«Комісія не має наміру ослабляти Шенген, але нам потрібно посилити чіткість правил і процедури, щоб уникнути одностороннього відновлення прикордонного контролю», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

«Повинна бути можливість відновлення внутрішнього контролю, але це має бути тільки на чітких умовах», - додала вона.

У свою чергу, С.ПІНТЕР уточнив, що на сьогодні більшість міністрів країн ЄС висловилася за те, щоб одна країна не мала права на введення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС без відповідних консультацій з Єврокомісією.

«На більш пізній стадії ми матимемо повнішу картину», - відзначив міністр внутрішніх справ Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, питання про можливість відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС обговорюється з кінця квітня, коли з відповідною пропозицією виступили Франція і Італія, зіткнувшись з припливом нелегальних мігрантів з Тунісу.