Літаки НАТО знищили в Лівії корабель, танк і два радари

Літаки країн НАТО, що беруть участь в операції "Об`єднаний захисник" в Лівії, у суботу здійснили 147 вильотів, зокрема 49 бойових, знищивши, зокрема, один корабель, один танк, два радари ППО, два командно-контрольні об`єкти і одне сховище боєприпасів.

Як передає РІА Новости з посиланням на прес-службу альянсу, всього з 31 березня, коли операція перейшла під командування НАТО, в рамках забезпечення безполітної зони над Лівією було здійснено 7 тисяч 732 вильоти, з них 2 тисячі 975 - бойових.