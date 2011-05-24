В Брюсселі створили Парламентський клуб Україна-ЄС

Сьогодні в Брюсселі в Європарламенті відбулося установче засідання Парламентського клубу Україна-ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в установчому засіданні взяли участь народні депутати України та депутати Європарламенту.

Співголова клубу від української сторони, народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, відкриваючи засідання клубу, що тема євроінтеграції на сьогодні об’єднує більшість політичних сил України.

“В Україні не дуже проста політична ситуація, нас інколи роздирають внутрішні протиріччя, у нас бувають дуже гарячі дискусії стосовно окремих законопроектів і дуже складних тем. Але, можливо, єдина тема, яка об’єднує цей поляризований український парламент, – це тема європейської інтеграції”, - сказала український депутат.

“В українському парламенті сьогодні є кілька дуже важливих ініціатив щодо посилення наших зв’язків з Європейським парламентом, взагалі з ЄС, і це важливо. Тому що чим більше ми будемо спілкуватися, чим більше ми будемо співпрацювати, чим більше ми матимемо зв’язків сьогодні, тим скоріше ми побудуємо Європу в Україні і матимемо європейську країну”, - додала І.ГЕРАЩЕНКО.

Європейські депутати, в свою чергу, відзначили важливість створення клубу для спілкування та допомоги Україні у приєднанні до Європейського Союзу.

“Я не можу уявити Європу без України”, - зазначив, зокрема, депутат Європарламенту Леоніда ДОНСКІС (група ліберальних партій, Литва). За словами депутата, демократична та процвітаюча Україна може стати прикладом для всього регіону і, зокрема, сприяти демократизації Росії.

Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ зазначив, що нинішній рік є стратегічно важливим для двосторонніх відносин, оскільки цього року сторони планують завершити переговори про угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, триває робота над Планом дій щодо лібералізації візового режиму. Крім того, посол нагадав, що цього року ЄС здійснює стратегічний перегляд Європейської політики сусідства, а також започатковує дискусії щодо фінансової перспективи на 2014-2020 роки.

“Для мене, як посла зростаюча парламентська співпраця має велике значення”, - підкреслив К.ЄЛІСЄЄВ.

В ході обговорення українські депутати зазначили, що їх би цікавили питання адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, питання візової політики, організації роботи внутрішнього ринку і, зокрема, сільського господарства та енергетики, а також спільна з Європарламентом оцінка реформ, що відбуваються в Україні.

Представники Європарламенту, в свою чергу, висловили готовність допомогти українським колегам і заявили про необхідність єдності українського політикуму щодо теми євроінтеграції, якщо Україна дійсно має на меті приєднання до ЄС.