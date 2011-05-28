Міллер похвалився «рекордним» попитом на російський газ

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що попит на російський газ на зовнішньому ринку «б`є всі рекорди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Усі рекорди б`є зовнішній ринок. У першому кварталі обсяг поставок газу в далеке зарубіжжя перевищував відповідний період 2010 року на 12%, у квітні – більш ніж на 20% і зараз, у травні, – на 30%. Добові обсяги поставок газу до Європи відповідають обсягам поставок у зимові місяці», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, це пов`язано з низкою зовнішніх чинників: подіями на Близькому Сході та півночі Африки, а також із японською атомною кризою.

«Сумарно обсяг поставок газу на експорт, порівняно з відповідним періодом минулого року, вже перевищив 25 млрд. куб. метрів газу, тому введення в лад першої нитки газопроводу «Північний потік» є дуже своєчасним», - сказав він.

Він зазначив, що закінчено будівництво морського газопроводу. О.МІЛЛЕР нагадав, що в жовтні-листопаді будуть здійснені перші комерційні поставки газу до Західної Європи.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ привітав «Газпром» і його партнерів із завершенням цих робіт.

«Технологічний етап завершено. Велика й складна справа була. Я колись брав участь на початку цього шляху. І треба признатися, що ви пройшли його швидко», - сказав він.