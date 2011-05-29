У Європі була одна країна, де шлюб вважався священним

21:40, 29 травня 2011
Світ
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Мешканці Мальти хочуть розлучатися як всі 

Більшість громадян Мальти висловилися за легалізацію розлучень.

Такі попередні результати вчорашнього референдуму, повідомляє радіо “Свобода”.

У голосуванні взяли участь 72% виборців. Остаточні результати референдуму будуть опубліковані сьогодні ввечері.

Мальта - єдина держава Євросоюзу, де неможливо розірвати брак. Католицька церква і правляча націоналістична партія виступають проти легалізації розлучень.

 

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