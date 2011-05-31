У Таджикистані демонтували пам’ятник Леніну

У таджицькому місті Худжанд демонтували один з найбільших пам`ятників Володимиру Леніну в регіоні, який водночас там був фактично останнім символом радянської влади.

Демонтаж пам’ятника провели вночі з підвищеними заходами безпеки, повідомляє ТСН.

Пам`ятник був встановлений до 50-річчя утворення Таджицької Радянської Республіки. Він був включений в обов`язкову програму відвідування туристів, тому біля підніжжя статуї завжди лежали живі квіти.

Як повідомили у міській мерії, у рішенні влади немає ніякого політичного підґрунтя, просто "головний символ радянської епохи отримає постійну прописку у міському парку культури і відпочинку поруч з іншими пам`ятниками тоталітаризму", а його місце займе пам`ятник Ісмоїлу Сомоні - засновнику першої держави таджиків.

Після розпаду СРСР таджицька влада позбулися майже усіх символів радянської епохи, в тому числі і пам`ятників Леніну, які стояли на центральних площах усіх міст.

У 1991 році місто Ленінабад отримало назву Худжанд, зникли райони Радянський і Московський, а також змінили назви вулиці, що носили імена радянських воєначальників та російських вчених.