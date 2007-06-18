Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ упевнений, що ГУАМ не слід протиставляти СНД.

Про це він заявив сьогодні в Баку під час саміту ГУАМ, передає грузинський телеканал «Руставі-ТВ».

«Було б великою помилкою протиставити ГУАМ Співдружності незалежних держав, а політизування співпраці в рамках ГУАМ може мати лише негативні наслідки”, вважає Н.ШУФРИЧ.

“Навіть ті позитивні моменти співпраці, які сьогодні можуть мати місце, через надмірне політизування можуть бути знівельовані», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18-19 червня в Баку проходить Другий Саміт Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ. У саміті бере участь делегація України на чолі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.