Теракти у Пакістані: 70 загиблих, більше 100 поранених
12:09, 12 червня 2011Світ
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Вибухи сталися біля житлової будівлі
Кількість загиблих в результаті сьогоднішнього подвійного теракту в пакистанському місті Пешавар зросла до 70 чоловік, 104 дістали поранення.
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на пакистанську поліцію.
За уточненими даними, вибухи сталися біля житлової будівлі, в якій також розташовано кілька редакцій газет. За версією поліції, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.
Як повідомив міністр інформації провінції Хайбер-Пахтунхва Міан Іфтіхар ХУССЕЙН, кількість жертв може зрости, "оскільки багато поранених перебувають у критичному стані".
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