Теракти у Пакістані: 70 загиблих, більше 100 поранених

Кількість загиблих в результаті сьогоднішнього подвійного теракту в пакистанському місті Пешавар зросла до 70 чоловік, 104 дістали поранення.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на пакистанську поліцію.

За уточненими даними, вибухи сталися біля житлової будівлі, в якій також розташовано кілька редакцій газет. За версією поліції, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.

Як повідомив міністр інформації провінції Хайбер-Пахтунхва Міан Іфтіхар ХУССЕЙН, кількість жертв може зрости, "оскільки багато поранених перебувають у критичному стані".