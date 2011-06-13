Учені: Висота цунамі, що обрушилося на Японію, перевищувала 40 метрів

Висота цунамі, що обрушилося на північно-східне узбережжя японського острова Хонсю, слідом за руйнівним землетрусом 11 березня, досягала в деяких районах 40,5 метра, передає РІА «Новости» з посиланням на дані Метеорологічного агентства країни.

За три місяці, що минули з моменту трагедії, вчені постійно переглядали свої оцінки щодо можливої висоти хвилі, котра спустошила японські прибережні райони на багато кілометрів углиб острова. Працівники японського метеорологічного агентства і співробітники інших дослідницьких інститутів і центрів день за днем оглядають уламки будівель у постраждалих районах, проводять виміри, що дозволяють їм хоч б приблизно відновити картину трагічних подій, що сталися того дня.

На підставі останніх одержаних даних учені стверджують, що висота цунамі, котре налетіло на розташоване в префектурі Івате місто Міяко, становила близько 40,5 метра. Висота хвилі, що обрушилася на село Нода в тій же префектурі Івате, становила 37,8 метра, а висота цунамі, що зруйнував місто Онагава в префектурі Міягі, становила 34,7 метра.

Сьогодні вчені намагаються зрозуміти, що саме могло спричинити формування цунамі такої величезної висоти.

Землетрус магнітудою 9,0 сталося 11 березня на північному сході Японії, викликавши цунамі заввишки більше десяти метрів. За даними Інституту географії Японії, цунамі накрило територію загальною площею 561 квадратний кілометр, що відповідає 90% площі 23 спеціальних районів, які складають ядро Токіо. Більше половини затопленої водою території - 327 квадратних кілометрів - припало на префектуру Міягі. Внаслідок удару стихії було зруйновано понад 151 тисячі будов.

Після землетрусу і цунамі на японській АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що примусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на знаходження людей у зоні відчуження, а також надіслати настійні рекомендації щодо евакуації жителів ряду районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

Пізніше почала з'являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах.

За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більше 5,0 можуть продовжуватися в районі острова Хонсю ще як мінімум кілька місяців.