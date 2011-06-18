До 2020 р. Чорноморський флот РФ поповниться двадцятьма кораблями

На сьогодні для ЧФ РФ будуються три підводних човни і два кораблі.

Про це сказав президент «Об`єднаної суднобудівної корпорації» («ОСК») Роман ТРОЦЕНКО сьогодні під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

На сьогодні для ЧФ РФ закладено три підводних човни 636 проекту ««Варшав’янка» за натовською класифікацією – клас Kilo, а також два артилерійських кораблі і поки це все», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.

За його словами, з сучасним розвитком техніки стратегічні рішення на Чорноморському флоті будуть зовсім іншими.

«Фактично тактична ракета майже повністю перекриває Чорне море і питання - скільки треба кораблів мати у Чорному морі», - сказав він.

Р.ТРОЦЕНКО відзначив, що будуть введені до складу ЧФ РФ ще кораблі забезпечення.

За його словами, в цілому можна говорити про введення до складу ЧФ РФ до 2020 року десь 20 кораблів.

«Це цифра розумна, але це весь склад флоту. Буде 3 підводні човни, ймовірно, 5 або 6 тральщиків. У бойових кораблях це не дуже багато. Ми одержимо швидше за все трійку корветів і три-чотири артилерійських кораблі», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.