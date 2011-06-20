ЄС і МВФ відмовили Греції в терміновому транші

Міністри фінансів країн єврозони відклали до липня ухвалення остаточного рішення про надання Греції чергового траншу екстрених кредитів від Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 12 млрд євро.

Міністри заявили, що спочатку Афіни повинні ввести жорсткі заходи економії, а потім, якщо умови будуть виконані, Греція отримає транш в середині липня. Греція у відповідь заявила, що кредити потрібні вже зараз, щоб уникнути дефолту по своїх боргах.

Міністри закликали приватних інвесторів надати допомогу Греції шляхом пролонгації існуючих грецьких кредитів. За підсумками зустрічі в Люксембурзі, проте, не було оголошено про новий пакет міжнародної допомоги Греції - надати яку закликали раніше, зокрема, Франція та Німеччина.

У заяві міністрів фінансів, опублікованій після семигодинного засідання в Люксембурзі, вказується, що міністрам доручено розглянути можливість надання Греції другого пакету допомоги розмірів в 110 млрд євро.

Нагадаємо, міністр фінансів Бельгії Дідьє Рейндерс заявив, що Греція може зараз розраховувати тільки на половину передбачуваного траншу. Він відмітив, що Афіни можуть отримати тільки 6 млрд євро від Європейського союзу і Міжнародного Валютного Фонду. За словами глави бельгійського Мінфіну, в першу чергу кошти будуть виділені на рішення первинних завдань.

У свою чергу, прем'єр-міністр Греції Георгиос Папандреу 19 червня підтвердив, що Греція веде переговори про другий транш пакету допомоги, який "приблизно дорівнює першому" в 110 млрд дол.

Нагадаємо, що 14 червня рейтингове агентство Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг Греції на три рівні й попередило, що будь-яка реструктуризація боргу Афін буде вважатися дефолтом. Такми чином рейтинг країни став найнижчим у світі.

ТСН