Росія припинить постачання електроенергії до Білорусі

У разі якщо Білорусь до кінця понеділка не розплатиться за електроенергію, російська енергетична компанія "Інтер РАО ЄЕС" повністю зупинить її постачання. Про це з посиланням на голову компанії Бориса Ковальчука повідомляє Радіо Свобода.

У четвер білоруський прем`єр-міністр Михайло М`ясникович запевнив, що борг буде погашений до 28 червня.

9 червня "Інтер РАО" вдвычы скоротила постачання електроенергії до Білорусії, оскільки білоруський холдинг "Біленерго" не платив за них з березня, а загальна заборгованість досягла півтора мільярда рублів.

Тоді сторонам вдалося домовитися про те, що борг буде виплачений кількома траншами, і постачання електроенергії поновилися в колишньому обсязі.