Північна Корея на 10 місяців закрила університети: студентів - на будівництва

Власті КНДР на десять місяців закрили всі університети, щоб направити студентів на ударні будівництва і інші роботи з нагоди 100-річчя з дня народження засновника країни Кім Ір Сена, що святкуватимуть в квітні наступного року, повідомляє Newsru.

Виключення зробили тільки для випускних курсів, і студентів-іноземців, повідомляє інформаційне агентство Кіодо з Сеула.

У квітні 2012 року в КНДР пройдуть безпрецедентні за масштабом святкування по приводу 100-річчя з дня народження Кім Ір Сена - батька нинішнього лідера країни Кім Чен Іра.

Оголошено, що до цього часу країна має зробити могутній стрибок в розвитку економіки, передає ІТАР-ТАРС.

Урочистості відбудуться під гаслом "Відкриємо двері великій, процвітаючій і могутній нації".

У зв`язку з цим в КНДР зараз розпочато численні будівництва, включаючи споруду висотних житлових будинків в центрі Пхеньяну.