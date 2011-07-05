Wikileaks подасть скаргу на Visa і MasterCard

WikiLeaks подасть скаргу до Єврокомісії на компанії Visa і MasterCard у найближчий четвер, якщо ті не розблокують надходження пожертв на адресу ресурсу, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на юриста WikiLeaks Свейн Андрі Свейнссона.

Платіжні системи звинуватять у зловживанні домінуючим становищем на ринку і порушенні загальноєвропейських правил конкуренції.

Скарга буде оформлена через дві ісландські компанії, пов`язані з Wikileaks. Від Visa і Mastercard зажадають відшкодувати кошти, недоотримані ресурсом в результаті блокування, - це близько 130 тисяч євро на день.

Інтернет-ресурс Wikileaks набув популярності минулого року - після публікації таємних матеріалів про військові дії США в Іраку й Афганістані, а також листування американських дипломатів, що містило непублічні характеристики іноземних партнерів.