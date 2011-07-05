Fitch підвищило рейтинг Румунії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті Румунії до рівня "ВВВ-" з "ВВ+", а довгостроковий РДЕ в місцевій валюті - до "ВВВ" з "ВВВ-" із стабільними прогнозами щодо обох рейтингів, повідомляє РІА "Новости".

Стелю для рейтингів було піднято до "ВВВ+" з "ВВВ", короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - до "F3" з "В".

"Підвищення рейтингів відображає прогрес, досягнутий Румунією у відновленні економіки після фінансової кризи. Це виражається в підвищенні рівня ВВП, доброму рівні експорту, а також зниженні дефіциту бюджету", - наводяться в повідомленні слова експерта Fitch.

З початку поточного року ВВП Румунії зріс на 1,6% в річному обчисленні. Зростання показника викликане високим рівнем експорту, а також зниженням негативного сальдо поточного рахунку до 4,2% в 2010 році з 11,6% в 2008 році. Fitch вважає, що уряду країни вдасться досягти планованого показника зростання ВВП в 4,9% в поточному році, що все таки менше торішніх 6,4% і 8,5% в 2009 році. Проте держборг країни становив 30,8% ВВП до кінця 2010 року, і його рівень дозволяє дати рейтинг "ВВВ-", оскільки він нижчий за 35%.

Інфляція в Румунії досягла 8,4% в травні ц.р., проте в другому півріччі вона скоротиться, хоч і залишиться вище планованого ЦБ показника в 3%. Проте дохід на душу населення і добрі показники зниження рівня боргів країни, а також політична стабільність є причиною для позитивних рейтингових дій, зазначають експерти агентства.

Надалі рейтинги можуть бути підвищені, якщо відбудуться: значне зростання ВВП, наближення показників держдоходів до середньоєвропейських, структурні реформи фінансового сектора. Необхідно також уникнути макроекономічних дисбалансів і проводити впевнену консолідацію бюджетних коштів.

Натомість, якщо підсумки парламентських виборів у листопаді наступного року негативно вплинуть на фінансовий сектор, це може призвести до перегляду рейтингів у бік зниження, вважають аналітики. Чинник зовнішнього впливу, зокрема, проблем ряду грецьких банків, які мають філіали в Румунії, можуть також негативно позначитися на кредитних рейтингах країни. Всього грецькі фінансові організації володіють 16% банків Румунії.