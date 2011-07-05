Єврокомісія пропонує спростити макрофінансову допомогу сусідам

Єврокомісія пропонує спростити процес ухвалення рішень щодо надання макрофінансової допомоги сусідам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення Єврокомісія ухвалила сьогодні, схваливши відповідну пропозицію.

Прес-служба Єврокомісії в своєму повідомленні для преси, зокрема, зазначила, що надання макрофінансовій допомоги третім країнам на сьогодні не завжди є ефективним інструментом, оскільки процес ухвалення рішення займає достатньо тривалий час, оскільки свою позитивну думку в кожному випадку повинні висловити Рада ЄС і Європарламент.

У зв`язку з цим Єврокомісія запропонувала передати їй право ухвалювати рішення щодо надання макрофінансової допомоги сусідам під контролем Комітету представників країн-членів ЄС.

У пропозиції Єврокомісії зазначається, що такий спрощений підхід застосовуватиметься лише при розгляді питань надання макрофінансової допомоги країнам-кандидатам і потенційним кандидатам у члени ЄС, а також країнам-учасницям Європейської політики сусідства, включаючи країни Південного Кавказу.

Для решти країн передбачається зберегти існуючу зараз процедуру спільного ухвалення рішень Європарламенту і Ради ЄС у кожному випадку.

З моменту початку надання макрофінансової допомоги в 1990 році в цілому таку допомогу отримали 23 країни на загальну суму в 7,4 млрд. євро.