Обрано нового голову Страсбурзького суду

Європейський суд з прав людини (ЄСПЧ) у понеділок обрав новий голову - 57-річного британця сера Ніколаса БРАТЦА (Nicolas Bratza), який до цього був заступником голови ЄСПЧ, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-реліз суду.

Н.БРАТЦА, обраний таємним голосуванням 47 суддів, почне виконувати свої обов`язки з 4 листопада 2011 року. На цій посаді він змінить француза Жан-Поля КОСТА, вік якого досяг 70 років - граничного для цієї посади, за правилами Європейської конвенції з прав людини.

Н.БРАТЦА вивчав в Оксфордському університеті юриспруденцію, а після випуску з університету працював адвокатом. У 1998 році став суддею Європейської комісії з прав людини, а з початку 2007 року був заступником голови Страсбургського суду.

1 липня ц.р. чинний голова ЄСПЧ Ж.-П.КОСТА відвідав в Києві, де зустрівся, зокрема, з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою парламенту Володимиром ЛИТВИНИМ, міністром юстиції Олександром ЛАВРІНОВІЧЕМ і головою Верховного Суду України Василем ОНОПЕНКОМ.