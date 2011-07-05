Обама пригостив військових гамбургерами, хот-догами і морозивом

Президент США Барак ОБАМА відзначив національне свято США - День незалежності - в компанії військовослужбовців, пригостивши їх гамбургерами, хот-догами і морозивом.

Як повідомляє РІА «Новости», в Білий дім 4 липня увечері на запрошення глави держави і його дружини Мішель ОБАМИ приїхало більше тисячі військовослужбовців з дітьми. Для них кухарі Білого дому приготували бургери, хот-доги, кукурудзу і морозиво. Крім традиційної коли, гостям пропонувалося на вибір кілька сортів вина і пива.

Розважали військовослужбовців та їхні сім`ї, крім господарів Білого дому, музиканти. У програму концерту, зокрема, були включені виступи відомого американського співака Амоса ЛІ і рок-группы Train.

Б.ОБАМА виступив з традиційною мовою, подякувавши своїм гостям і їх рідним за ті жертви, на які їм доводиться йти в ім’я благополуччя і спокою всього народу.

Він також пообіцяв піклуватися про військових - як під час їхньої служби, так і після її завершення.

Закінчився вечір святковим феєрверком. На відміну від деяких інших міст США, де феєрверки були заборонені через небезпеку пожеж, у столиці відміняти салют не стали.

Вашингтон відсвяткував 4 липня традиційно: невеликим парадом маршируючих оркестрів і фестивалями в різних точках столиці та її околиць.