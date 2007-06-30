Папа Римський закликав китайців повернутися під юрисдикцію Ватикану

Папа Римський Бенедикт XVI звернувся до всіх католиків Китаю із запрошенням об`єднатися під орудою Римської католицької церкви і закликав владу КНР відновити дипломатичні зв`язки з Ватиканом і дозволити свободу віросповідання.

За словами Бенедикта XVI, китайська католицька церква, яка визнає понтифіка як духовного лідера, але фактично йому не підкоряється, "не вписується" в католицьку доктрину, але, водночас, гідна возз`єднатися з Ватиканом. Понтифік скасував попередні заборони Ватикану на спілкування китайських католиків з духівництвом офіційної Римської католицької церкви КНР і визнав, що засуджувати віруючих за подібні контакти не можна.

У своєму зверненні до китайських католиків Бенедикт XVI нагадав про своє законне право призначати єпископів, і висловив надію, що угода про порядок призначення буде незабаром досягнута з владою Китаю. Ватикан готовий перенести всі дипломатичні місії з Тайваню до Китаю, відразу ж після того, як Пекін дасть згоду на встановлення офіційних зв`язків, передає Associated Press.

Дипломатичні відносини між Пекіном і Ватиканом були розірвані 1951 р., коли в Китаї була створена власна католицька церква, яка не підкоряється Папі. З 1951 р. в Китаї були заарештовані не менше 20 католицьких священиків. Нині в КНР живуть близько 12 млн. католиків.