Рак не завадить Чавесу брати участь у виборах?
08:53, 19 липня 2011Світ
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Президент проходить курс хімії
Президент Венесуели Уго ЧАВЕС виставить свою кандидатуру на виборах наступного року – не дивлячись на виявлений у нього рак.
З такою заявою виступив міністр фінансів країни Хорхе ДЖИОРДАНІ, повідомляє радіо «Свобода».
52-річний У.ЧАВЕС у суботу полетів на Кубу для проведення курсу хіміотерапії і відтоді не з`являвся на екранах телевізорів. Деякі свої повноваження У.ЧАВЕС делегував віце-президенту і міністру фінансів.
Наприкінці червня Президент Венесуели визнав, що переніс на Кубі операцію з видалення злоякісної пухлини.
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