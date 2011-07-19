Рак не завадить Чавесу брати участь у виборах?

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС виставить свою кандидатуру на виборах наступного року – не дивлячись на виявлений у нього рак.

З такою заявою виступив міністр фінансів країни Хорхе ДЖИОРДАНІ, повідомляє радіо «Свобода».

52-річний У.ЧАВЕС у суботу полетів на Кубу для проведення курсу хіміотерапії і відтоді не з`являвся на екранах телевізорів. Деякі свої повноваження У.ЧАВЕС делегував віце-президенту і міністру фінансів.

Наприкінці червня Президент Венесуели визнав, що переніс на Кубі операцію з видалення злоякісної пухлини.