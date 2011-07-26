У норвезького терориста є 80 однодумців у Європі?

Правоохоронні органи Норвегії та інших країн Європи намагаються з`ясувати, чи були спільники у 32-річного Андерса Брейвіка, скоїв минулої п`ятниці подвійний теракт в Норвегії, що забрав життя 76 людей, повідомляє NEWSru.com.

У своєму маніфесті, опублікованому в Інтернеті перед бійнею, Брейвік повідомив, що в країнах Європи створено близько 80 осередків "мучеників", готових на рішучі дії, аналогічні вчиненим ним.

За визнанням терориста, його завербували на зустрічі з однодумцями в Лондоні в 2002 році. Підсумком заходу стало створення "Європейського військового ордену" і "Трибуналу". Виявилося, що серед однодумців Брейвіка є і росіяни.З`ясувалося, що норвезька поліція мала шанс запобігти терактам і знешкодити Брейвіка, однак вона ним не скористалася. Стало відомо, що Андерс Брейвік потрапив в поле зору норвезьких правоохоронних органів ще чотири місяці тому, проте жодного розслідування тоді не провели.

У березні представники розвідки, що займаються злочинами екстремістської спрямованості, звернули увагу на угоду, укладену Брейвіком у зв`язку з придбанням ним в Польщі великої кількості хімікатів, що використовувалися згодом для виготовлення бомб, повідомляє Sky News з посиланням на норвезьку газету VG Nett.

За даними ЗМІ, перше замовлення на різні хімічні речовини, необхідні для створення бомби з детонатором, Брейвік зробив на онлайн-сайті одного з польських постачальників. Власника компанії з продажу хімічних препаратів, який проживає у Вроцлаві, вже допитали поліцейські як свідка.

Незважаючи на тривожні обставини у зв`язку з цією угодою, жодних заходів вжито не було, спостереження за бізнесменом також не велося. Така безпечність норвезьких спецслужб дозволила Брейвіку безперешкодно підірвати автомобіль в центрі Осло 22 липня, а потім розстріляти десятки молодих людей на острові Утейя.

Напередодні Брейвік вперше постав перед судом. На засіданні терорист визнав, що це він організував вибух у норвезькій столиці і розправу в молодіжному таборі Робочої партії, проте винним себе не вважає.

Брейвік заявив, що хотів завдати максимальної шкоди владній Робітничій партії, а також зробив все можливе для того, щоб до її складу не вступали нові активісти.

Спецслужби намагаються з`ясувати подробиці вербування терориста. Як розповів Брейвік у маніфесті, викладеному в Інтернет минулої п`ятниці, всього в лондонській зустрічі 2002 року брали участь вісім людей.

За його словами, головою засідання був англійський протестант. Крім того, там був присутній ще один англієць, а також делегати з Франції, Німеччини, Греції, Голландії та Росії. За твердженням терориста, більшість з присутніх на зустрічі були успішними підприємцями або політиками.

За даними газети The Daily Telegraph, в даний час Скотланд-Ярд намагається встановити, чи входив Брейвік до екстремістської мережі, яка базується у Великобританії, а також з`ясувати подробиці зустрічі 2002 року, про яку розповідає в маніфесті норвезький терорист.

Як стверджує Андерс Брейвік у маніфесті, він також вступив у контакт з крайньоправою організацією "Ліга оборони Англії" (The English Defence League, EDL). У той же час представники самої Ліги категорично заперечують ці заяви.

Лідер EDL Стівен Леннон заперечує, що будь-коли зустрічався з Брейвіком, передає ВВС. Втім, у маніфесті Брейвік визнав, що контакти з Лігою оборони Англії йому нічого не дали, а самі представники цієї організації - "наївні дурні".

Хоча раніше Брейвік заявляв, що діяв сам, і в поліції поки що немає інших підозрюваних, на прес-конференції після засідання суду в понеділок представники слідства визнали, що не можуть повністю відкинути припущення, що до підготовки терактів був залучений ще хтось.

Британський історик Жизель Літман, що публікується під псевдонімом Бат Єор, дуже часто цитована в маніфесті норвезького терориста Андреса Бревіка, шкодує про те, що її праця могла бути для нього причиною вбивства стількох людей, повідомляє Onet.pl.Також Літман сказала, що її книги є у вільному продажу, і вона не впливає на тих, хто її цитує. "Звичайно, переживаю через те, що та людина черпала натхнення з того, що я написала", - повідомила вона. "Його (Брейвіка) потрібно було раніше лікувати, як хвору людину", - вважає Жизель Літман.

Згідно з поглядами англійського історика єгипетсько-єврейського походження Бат Єор, створення Єврабії є результатом очолюваної Францією європейської політики, що має на меті посилення Європи проти США шляхом узгодження європейських інтересів з інтересами арабських країн.

Бат Єор та інші прихильники теорії Єврабії відзначає такі основні моменти цієї політики: підтримка палестинців, ОВП, створення Палестинської держави; історична і політична делегітимізація Ізраїлю, скорочення його до нежиттєздатних кордонів, арабізація Єрусалима; антиамериканізм, протистояння США.