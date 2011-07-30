Берлусконі думає, що Каддафі наказав його вбити

Прем'єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, який дав свого часу згоду на участь Риму у військовій операції НАТО в Лівії, боїться помсти з боку лідера Джамагирії Муамара КАДДАФІ.

Про це пише РІА «Новости».

«Моє життя в небезпеці і, на жаль, не лише моє, а й життя моїх дітей. Я знаю з достовірних джерел, що КАДДАФІ дав наказ мене вбити», – сказав С.БЕРЛУСКОНІ, слова якого в суботу цитує газета Corriere della Sera. При цьому італійський прем'єр не уточнив, з яких саме джерел він дізнався про наміри М.КАДДАФІ.

С.БЕРЛУСКОНІ нагадав, що на маніфестаціях у Тріполі були плакати, на яких він і лівійський лідер потискують руки.

«Він сприйняв наше військове втручання як зраду», – сказав глава уряду.

На його думку, зараз є небезпека, що «КАДДАФІ залишиться». При цьому С.БЕРЛУСКОНІ зазначив, що лідер Джамагирії був «нашим кращим другом, а став запеклим ворогом».