Великобританія пережила ”змову лікарів”

Влада Великобританії знизила рівень терористичної загрози в країні з "критичного" до "суворого". Як повідомляє Sky News, це означає, що атака бойовиків більш не вважається неминучою, проте вірогідність теракту на території країни залишається високою.

Рівень загрози був піднятий до найвищого 30 червня після невдалих терактів в Лондоні та Глазго.

Нагадаємо, що минулої п`ятниці в центрі британської столиці поліція відвернула вибухи двох "мерседесів", де були каністри з бензином і цвяхи. Наступного дня двоє чоловіків на автомобілі Jeep Cherokee спробували протаранити термінал в аеропорту Глазго, але були затримані.

Невдовзі за підозрою в організації терактів було затримано ще шістьох. Всі вони лікарі і вихідці з Близького Сходу.

Лента.ру