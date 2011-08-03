Хакери зламали сайти 72 найбільших організацій

Експерти з безпеки виявили найбільшу серію кібератак, під час якої хакерам вдалося проникнути в закриті мережі 72 організацій, серед яких ООН, урядові установи і компанії різних країн. Про це пише газета Guardian.

За версією компанії McAfee, що виявила незаконні дії, за хакреськими атаками може стояти один і той же замовник. McAfee не стала називати його, заявивши лише, що йдеться про замовника на державному рівні.

За словами Джима Льюїса, експерта з центру стратегічних і міжнародних досліджень, думку якого наводить Guardian, за кібератаками може стояти Китай. Про це говорить список мереж, які зазнали атак: деякі з них становлять для Пекіна безпосередній інтерес.

Протягом п'яти років атак зазнали США, Тайвань, Індія, Південна Корея, В'єтнам і Канада. Серед міжнародних організацій, в мережі яких також змогли проникнути хакери, згадуються Асоціація держав Південно-східної Азії, Міжнародний олімпійський комітет, Світове антидопінгове агентство, а також компанії, що займаються проблемами безпеки і високотехнологічним виробництвом.

При цьому мережі Міжнародного олімпійського комітету, так само як і декількох олімпійських комітетів інших країн, були зламані в процесі підготовки до ігор у Пекіні в 2008 році.

«Все вказує на Китай. Це могли бути росіяни, але значно більше вказує на Китай, ніж на Росію», – говорить Льюїс із центру стратегічних і міжнародних досліджень.

США і Велика Британія, на його думку, не могли бути замовниками подібних хакреських атак, оскільки США «не стали б шпіонити за собою і британці не стали б шпіонити» за США.

Атак зазнали й великі міжнародні організації: у випадку з ООН хакери проникли у внутрішню комп'ютерну мережу секретаріату женевського бюро організації. Мережа була зламана ще в 2008 році, і протягом двох років хакреська присутність залишалася непоміченою, через що зловмисники мали доступ до секретних даних.

«Навіть ми були здивовані великою різноманітністю організацій, які піддалися атакам, і спантеличені зухвалістю злочинців», – мовиться в 14-сторінковій доповіді McAfee, опублікованій у середу.

«Питання про те, як використовувалася ця інформація, залишається відкритим. Проте, навіть якщо вона використовувалася для переваги в конкурентній боротьбі або під час переговорів... йдеться про великі економічні збитки», – також мовиться в доповіді.

Газета.Ru