Російська прокуратура нарешті встановила, що Ландік - у розшуку

Прокуратурою Краснодарського краю завершена екстрадиційна перевірка стосовно депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА, якого обвинувачують у побитті дівчини.

Як повідомляється на сайті прокуратури Краснодарського краю, 9 липня 2011 року на території Західного адміністративного округу м. Краснодару був виявлений громадянин України Р.ЛАНДІК.

«У ході перевірки встановлено, що Р.ЛАНДІК перебуває у міждержавному розшуку, і розшукується правоохоронними органами Республіки України за здійснення хуліганства.

11.07.2011 постановою судді Ленінського районного суду м. Краснодару обвинуваченому ЛАНДІКУ обраний запобіжний захід у вигляді взяття під варту, на даний час він утримується в ІЗ-23/1 м. Краснодару.

Прокуратурою краю відповідно до вимог Мінської конвенції стосовно ЛАНДІКА проведена екстрадиційна перевірка, матеріали якої направлені до Генеральної прокуратури Російської Федерації для вирішення питання про видачу фігуранта компетентним органам України», - повідомляє прокуратура Краснодарського краю.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі у ресторані «Баккара» у Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Він був затриманий у Краснодарі.

19 липня Генеральною прокуратурою України до Генеральної прокуратури Російської Федерації був направлений запит про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство.